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Путин: Киев пытался подорвать "Турецкий поток"

Путин: Киев пытался подорвать &quot;Турецкий поток&quot;

Украина пыталась подорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

"Но совершен и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и объектов газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток". Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов", - цитирует его РИА Новости.

В сентябре ФСБ заявила о предотвращении теракта спецслужб Украины на объекте нефтегазового комплекса, поставляющего энергоносители в Турцию и Европу. При этом о названии объекта ранее не сообщалось.

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