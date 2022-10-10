Путин и Эрдоган могут обсудить в Астане переговоры РФ с Западом

10 окт. 13:06

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить в Астане возможность проведения в Турции переговоров России и четырех стран Запада, о которых накануне сообщали турецкие источники. Такой возможности не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Соответственно, он допустил и возможности встречи глав государств "на полях" Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

В то же время, представитель Кремля уточнил, что конкретики по этому поводу пока нет.

Говоря о поездке Путина в Астану, Песков указал, что в столице Казахстана пройдет "целая серия двусторонних встреч". "Будет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, СВМДА так называемый, и будет заседание Совета глав государств СНГ - узкий, расширенный состав и так далее", - цитирует его РИА Новости.