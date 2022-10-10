Почему Армения продолжает стрелять?

Итак, премьер-министр Никол Пашинян согласился на требование президента Ильхама Алиева о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана, в том числе под давлением западных спонсоров Еревана, для которых стало жизненно важным энергетическое сотрудничество с Баку. Казалось бы, Армения окончательно принуждена к миру всеми региональными и внерегиональными игроками, да и сама вовсе не против примириться с Азербайджаном и Турцией, делимитировать границу и открыть транспортные коммуникации.

Однако в эти выходные на армяно-азербайджанской границе вновь прошли перестрелки. В субботу вечером расположенные на границе подразделения ВС Армении наносили удары по позициям ВС Азербайджана у села Йеллиджа Кельбаджарского района, в воскресенье утром – по позициям у села Малыбей Лачинского района, в воскресенье вечером – по позициям у сел Алибайрамлы, Зяйлик и Истису Кельбаджарского района, а также у села Новоивановка Гедабекского района. Почему, если армянские власти договорились по кардинальным вопросам и с Азербайджаном, и с Россией, и с Европой и США, провокации на границе не были прекращены? Какая у них может быть цель в новых условиях?

Прежде вооруженные провокации использовались для торможения мирных переговоров: как только дипломаты и политики подходили к сколько-нибудь значимому продвижению урегулирования, Ереван немедленно устраивал соответствующей или чуть большей силы военную диверсию, обвинял в ней Баку и заявлял, что в ближайшее время из-за всплеска напряженности на границе дипломатический диалог продолжаться не может. Также армянское руководство использовало провокации для внутренних целей: если недовольство населения достигало неудобной властям величины, его тут же перенаправляли на Азербайджан организацией боестолкновений с азербайджанской армией.

Сейчас как будто ни в том, ни в другом потребности нет. Запад, к зависимости от которого стремится Ереван, торопит Никола Пашиняна как можно быстрее подписать мирный договор с Баку, причем план минимум – конец года, а план максимум – начало ноября, до которого осталось всего три недели. Тормозить тут армянским властям незачем, поскольку от промедления они получат только убытки со всех сторон. Внутри Армении есть молчаливый консенсус о примирении с Азербайджаном и Турцией, националистическим силам, будь то "партия войны" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна или антироссийский "национально-демократический полюс", не удается собрать граждан под реваншистские лозунги. Кроме того, сами провокации стали вызывать в армянском обществе горячий протест, поскольку люди не хотят, чтобы их сыновья погибали ради политических акций Еревана.

Тем не менее обстрелы продолжаются. Что примечательно, Минобороны Армении отрицает факты субботних и воскресных перестрелок. С одной стороны, в этом можно усмотреть очередную попытку спровоцировать тяжелые бои с азербайджанской армией, однако стрельба, как можно видеть по сводкам, ведется довольно беспорядочно и в ограниченных масштабах. Поэтому более вероятной представляется другая причина, которая ставит серьезный вопрос о безопасности послевоенного урегулирования с армянской стороны: Никол Пашинян не до конца контролирует свою армию.

На данный момент ВС Армении остаются наименее обновленной после "бархатной революции" 2018 года государственной структурой республики. Если в правительстве и парламенте команда Никола Пашиняна успела посадить своих людей еще до Отечественной войны Азербайджана 2020 года, а на местах провести большую чистку после капитуляции в Карабахской войне, то для устранения соратников Кочаряна и Саргсяна из армии у новых властей попросту не имелось кадровых ресурсов. Когда в конце февраля 2021 года руководство Генштаба ВС Армении попыталось включиться в политические процессы и потребовало отставки премьер-министра, Никол Пашинян не смог даже в такой критической ситуации заменить главу Генштаба Оника Гаспаряна на своего человека. У него попросту не нашлось стопроцентно лояльных высокопоставленных военных.

Подавляющее большинство офицерского состава ВС Армении получили погоны в годы правления "партии войны" Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, это люди, построившие военную карьеру на оккупации азербайджанских районов. Данный факт создает проблему управляемости армянских войск на всех уровнях, причем наиболее тяжелая ситуация не в верхах, где действующие власти способны переманить генералов на свою сторону и угрозами отставки, и обещаниями материальных благ, а в низах, в среде младших офицеров. Генералов не так много, а младших офицеров намного больше, и провести работу со всеми за 4,5 года после смены в Армении режима команда Никола Пашиняна не смогла. А это означает, что на границе все еще достаточно полевых командиров, которые способны организовывать обстрелы азербайджанских позиций по своей воле.

Что более важно, такие полевые командиры готовы устраивать провокации по запросу националистической оппозиции. В гражданском обществе у националистов Кочаряна и Саргсяна нет поддержки, однако в армии она все еще присутствует. И это последний инструмент, который "партия войны" может использовать для торможения гибельного для ее идеологии урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Потому нет ничего удивительного в том, что обстрелы азербайджанских территорий ведутся и сейчас, когда Россия и Запад борются уже не за и против стабильности на Южном Кавказе, а за посреднические позиции в подписании Баку и Ереваном мирного договора. В регионе все еще есть одна сторона, которая выступает против мира и за новую войну между Арменией и Азербайджаном – армянская националистическая "партия войны".



В связи с этим стоит ожидать, что до нейтрализации этой силы и в политическом поле Армении, и в рядах армянской армии она продолжит пытаться создавать препятствия примирению двух государств и их обществ. Надо подчеркнуть, что при всех сложностях у режима Никола Пашиняна все-таки есть необходимые инструменты. Недаром на прошлой неделе армянские СМИ написали со ссылкой на источники о подготовке кадровой чистки в военной среде. Ереван получил задание установить мир с Азербайджанской Республикой, и без отставок сторонников реванша среди офицеров ВС РА тут не обойтись.