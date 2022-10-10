Энергетики меняют перегруженные трансформаторы в Дагестане

10 окт. 12:51

Перегруженные трансформаторы распределительным сетей продолжают менять в Дагестане в преддверие зимы, об этом рассказали в пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ".

"В Дагестане важной частью подготовки к предстоящим холодам является замена перегруженных трансформаторов распределительных сетей на новые и более мощные", - цитирует сообщение РИА "Дагестан".

В общей сложности с января энергетики уже заменили 166 перегруженных трансформаторных подстанций (ТП) на новые, мощность которых составляет от 160 до 1 000 кВА. В рамках ремонтной программы энергетики намерены заменить еще 23 перегруженных трансформатора.

Эти работы повысят надежность и качество электроснабжения жителей Дагестана, крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, а также социально значимых объектов.