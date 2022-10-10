Медучреждения Чечни получили новые автомобили

10 окт. 12:47

В распоряжение медицинских учреждений Чечни были переданы новые автомобили.

«В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение» для нужд врачей поставлено 15 карет скорой помощи класса «Б» и более 40 легкового санитарного автотранспорта», - сообщает «ВГТРК Грозный».

Техника отличается широким спектром возможностей: она может быть использована для доставки пациентов в медучреждения и выезда медработников на дом, перевозки биоматериалов для исследований, а также адресной доставки лекарственных препаратов, в том числе в отдаленные и труднодоступные населенные пункты республики.