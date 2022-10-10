Северный Кавказ оказался аутсайдером в рейтинге по материальному благополучию

10 окт. 12:40

Почти все регионы СКФО расположились в нижней части рейтинга регионов России по материальному благополучию по итогам 2021 года, говорят результаты исследования РИА Новости.

При составлении списка учитывались: доля населения с доходами более 60 тыс рублей в месяц, доля населения с доходами ниже границы бедности, отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физлиц в банках на одного жителя, а также доля семей, которые могли позволить себе ипотеку.

Лидерами рейтинга стали ЯНАО (100 рейтинговых баллов), Чукотка (92,89), Магаданская область (92,78), Ненецкий АО (88,36) и Москва (84,53).

Список регионов замкнули пять республик СКФО: Дагестан – 78-е место (16,28 баллов), Кабардино-Балкария – 79-е (12,42), Чечня – 80-е (8,86), Карачаево-Черкесия – 83-е (5,93), Ингушетия – последнее 85-е место (1 рейтинговый балл).

Как отметили аналитики, при сопоставлении результатов 2021 года с результатами 2020 года в большинстве регионов наблюдается позитивная динамика. Итоговый балл вырос у 69 субъектов, снизился только у 16 регионов.