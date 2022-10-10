Ильхам Алиев и премьер Молдавии провели встречу в Баку

10 окт. 12:41

В понедельник, 10 октября, в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Встреча прошла в формате один на один, а затем продолжится с участием делегаций двух стран.

Напомним, 10 октября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица прибыла в Баку с двухдневным официальным визитом. В рамках визита она встретится президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и азербайджанским коллегой Али Асадовым.