Две энергоаварии оставили без света часть Краснодара

10 окт. 12:25

Часть Карасунского округа Краснодара осталась без света из-за двух энергоаварий, сообщили в ЕДДС.

«Из-за повреждения кабельной линии сначала отключили 11 трансформаторных подстанций, затем еще 16. Без света остались улицы Вольная, Канонирская, Оружейная, Островная, Приморская, Раздольная, Сторожевая, Жукова, Бригадная, Шоссейная, Тихомировская», - говорится в сообщении.

Уточняется, что света также нет на Приморской, Радужной, Наримановской, Молодежной, Курганной, Васюринской, Шоссейной.

В настоящее время последствия на местах устраняют аварийные бригады.