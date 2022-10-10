В России может появиться регистр лиц с тяжелыми психическими расстройствами

10 окт. 11:52

В России могут создать регистр лиц с тяжелыми психическими расстройствами, которые могут быть потенциально опасны для общества. Об этом сообщила генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Светлана Шпорт.

"На сегодняшний день внесены ряд предложений в Министерство здравоохранения РФ, мы их активно обсуждаем, это создание такого федерального регистра лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, склонных к совершению общественно опасных действий", - цитирует ее ТАСС.

Шпор подчеркнула, что сейчас в России примерно 53 тыс таких людей, 13 тыс из которых – граждане, которые на амбулаторно-принудительном лечении и наблюдаются в психоневрологическом диспансере.

Она также обратила внимание на то, что создание реестра позволит обмениваться в полной мере необходимой информацией с органами полиции и усилить контроль над этой категорией граждан.