Подъезды к Крымскому мосту свободны

10 окт. 11:59

Дорожная ситуация стабилизировалась в Темрюкском районе Краснодарского края после инцидента на Крымском мосту, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

По его словам, ситуация оценивается как штатная. "Лично контролирую ситуацию на стоянках - накопителях. Работаем в круглосуточном режиме, обеспечиваем автомобилистов горячим питанием и водой. Для этих целей мобилизовали сотрудников администрации, спасотряда, казаков, волонтеров. Сейчас ситуация на дорогах района штатная, заторы отсутствуют", - написал Бабенков в Telegram-канале.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов добавил, что заторы отсутствую также со стороны республики.