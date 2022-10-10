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Ансамбль "Эрисиони" едет на гастроли в Швейцарию

Ансамбль &quot;Эрисиони&quot; едет на гастроли в Швейцарию

Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони"  совершит гастрольный тур в Швейцарию в ноябре.

По словам организаторов, коллектив выступит в Женеве 4 ноября, в Лозанне – 5 ноября и в Цюрихе – 6 ноября.

"Эрисиони" выступит с обновленной шоу-программой "Грузинское сокровище" ("Легенда о Тамаре", "Грузинская легенда", "Грузинский ураган" и "Грузинское сокровище"), с которой на протяжении последних десятилетий успешно гастролирует по всему миру, указано в релизе.

Отмечается, что значительный вклад в создание шоу и его популяризацию в мире внесли великие танцоры Джемал Чкуасели и Реваз Чохонелидзе, в память о которых и создана новая шоу-программа.

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