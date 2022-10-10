Неизвестные "заминировали" суды в еще двух городах Кавминвод

10 окт. 11:43

Неизвестные злоумышленники сообщили о минировании городских судов в Минеральных Водах и Железноводске, об этом сообщают местные власти.

"В Минераловодском округе поступили анонимные сообщения о том, что здания городского и мирового судов заминировали", - цитирует главу округа Вячеслава Сергиенко "Интерфакс".

Чиновник уточнил, что работники и посетители эвакуированы, на месте действуют экстренные службы.

Мэр Железноводска Евгений Бакулин сообщил о поступившей угрозе в адрес горсуда в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня о сообщении о якобы заложенном в суде взрывном устройстве сообщал глава Кисловодска Евгений Моисеев.