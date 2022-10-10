ЕС закроет "лазейки" для неисполнения антироссийских санкций

10 окт. 11:27

Новый пакет европейских санкций против России исключит "лазейки" для их неисполнения, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы разработали восемь пакетов санкций и на примере каждого учились, как закрывать "лазейки" уклонения от них. Мы сейчас выходим с очередным пакетом, предусматривающим меры, как сделать эти уклонения невозможными", - цитирует ее "Интерфакс".

Политик пояснила, что всех, кого уличат в поставках санкционных товаров в РФ, внесут в санкционный список. По словам фон дер Ляйен, это станет мощным фактором сдерживания - ЕС не хотел бы, чтобы третьи страны становились "лазейками" против европейских санкций.