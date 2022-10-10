Почти 25 тыс россиян заболели COVID-19 за сутки

10 окт. 11:25

В России за минувшие сутки выявили 24 819 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 887, в Санкт-Петербурге - 1 216, в Подмосковье - 351. В Краснодарском крае - 158, в Ставропольском крае - 29, в Крыму - 96, в Дагестане - 24, в Кабардино-Балкарии - 33, в Адыгее - 35, в Карачаево-Черкесии - 34, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 27, в Ингушетии - 13.

Общее число инфицированных в России достигло 21 218 993.

Госпитализированы за сутки 724 человека. Выздоровели 15 661 пациентов, за все время - 20 439 043.

Умерло за сутки 96 человек, с начала пандемии - 388 295.