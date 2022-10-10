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Наставник сборной Азербайджана оценил соперников по квалификации Евро-2024

Наставник сборной Азербайджана оценил соперников по квалификации Евро-2024

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи оценил итоги жеребьевки квалификации чемпионата Европы 2024 года.

"Неправильно будет, если скажем, что хотели такого итога. Это непростая группа", - сказал специалист в интервью, опубликованном на сайте Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Он подчеркнул, что фаворитом группы является сборная Бельгии. "Швецию и Австрии тоже надо особо отметить. Надо больше работать, биться для конкуренции с такими сильными соперниками", - добавил Де Бьязи.

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