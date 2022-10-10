В Страсбурге начинает работу осенняя сессия ПАСЕ

10 окт. 10:52

В понедельник, 10 октября, в Страсбурге начнет работу осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщили в пресс-службе ПАСЕ.

В рамках сессии будут обсуждаться недавние провокации Армении на азербайджано-армянской границе, продовольственная безопасность Европы и последствия для европейцев ситуации на Украине.

Кроме того, участники заседания поговорят о выполнении Турцией, Венгрией и Румынией своих обязательств перед ПАСЕ.

В четверг перед депутатами Ассамблеи в режиме видеоконференции выступит президент Украины Владимир Зеленский. Также предусмотрены выступления президента Ирландии Майкла Хиггинса, президента Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассиса, премьер-министра Албании Эди Рама.

Сессия завершит работу 14 октября.