Глава Минцифры Турции едет в США

10 окт. 10:38

На этой неделе с визитом в США отправится делегация Турции во главе с министром казначейства и финансов Нуреддином Небати.

Цель поездки – участие в заседании министров финансов и управляющих Центробанками стран-участниц "Большой двадцатки" (G20).

На заседание будут обсуждаться глобальные экономические перспективы и риски, турецкие делегаты расскажут международным экономическим и финансовым кругам о развитии экономики страны и основных аспектах экономической политики Анкары, передает агентство Anadolu.

В ходе визита, который продлится с 11 по 14 октября, Небати проведет встречи с коллегами, главами международных организаций, руководителями многонациональных компаний, а также встретится с высокопоставленными руководителями НПО и аналитических организаций.