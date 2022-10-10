Акции "Газпрома" упали в цене - "Мосбиржа" объявила дискретный аукцион

10 окт. 10:34

"Мосбиржа" с 10:15 проводит дискретный аукцион по акциям "Газпрома", говорится в сообщении ее пресс-службы.

Ранее сегодня они подешевели больше чем на 20% - к 10:11 бумаги стоили 150,46 рублей, так что отклонение составило 25,29 %.

уточняется, что текущая цена акций снижалась на 20% от цены закрытия предыдущего торгового дня (201.4 рубля) и более в течение 10 минут подряд .

Поэтому с 10:15 в режиме основных торгов будет вестись дискретный аукцион, сообщила биржа. В прочих безадресных режимах торгов во время дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

Предполагается, что дискретный аукцион окончится в 10.45, тогда же возобновятся торги 10:45.