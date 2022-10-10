Ростуризм готовит предложения по поддержке субъектов турбизнеса в Крыму

10 окт. 9:57

Ростуризм в ближайшее время направит в правительство предложения по поддержке крымских субъектов туристической отрасли, написала руководитель ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

"Ростуризм, по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, совместно с Крымом и Севастополем в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли на полуострове", - отметила она

Догузова уточнила, что на 8 октября в Крыму и Севастополе было около 50 тыс туристов. Тем, у кого в этот день истекал срок поездки, разрешили бесплатно пожить в отелях еще сутки, это сделали около 1 тыс человек. В целом, указала глава Ростуризма, крымский бизнес с пониманием отнесся к ситуации.