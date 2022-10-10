Врач предостерегла от бесконтрольного приема антибиотиков

10 окт. 9:54

Антибиотики следует принимать только по показаниям врача. Злоупотребление такими лекарственными препаратами может навредить здоровью, предупредила терапевт Надежда Чернышова.

«Многие антибиотики производятся из грибов, которые разрушают благоприятную среду для бактерий, после чего начинают разрастаться», - сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, такие процессы в организме могут спровоцировать грибковую ангину. Кроме того, бесконтрольное употребление антибиотиков может спровоцировать отиты, поражение легких или ногтей.