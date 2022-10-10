Россия и Кыргызстан реализуют инвестпроекты на $500 миллионов

10 окт. 9:52

Порядка 20 документов о реализации инвестпроектов на $500 млн подписали Россия и Кыргызстан, сообщает пресс-служба Российско-кыргызского фонда развития.

"По итогам российско-кыргызского инвестиционного форума, который прошел в Оше 7-8 октября, подписано около 20 документов о реализации инвестиционных проектов на общую сумму $500 млн", - цитирует пресс-служба главу РКФР Артема Новикова.

По его словам, среди этих проектов строительство завода газобетона и двух социальных проектов в Баткенской области Киргизии.

"Также будет прорабатываться будущий контракт на $50 млн по строительству пятизвездочного отеля на Иссык-Куле. Мы надеемся, что уже в следующем году сможем приступить к его практической реализации", - отметил он.

Кроме того, Новиков подчеркнул, что уже подписаны соглашения по возведению солнечных станций, поставке высококлассной российской техники для железной дороги, пассажирских автобусов для мэрии Оша.