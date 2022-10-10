Мошенники похитили у банка 5 млн рублей в Дагестане

10 окт. 9:37

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против троих местных жителей, обвиняемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как считает следствие, в 2020 году в составе организованной группы мужчины похитили деньги, предоставляемые в качестве кредита индивидуальным предпринимателям.

"Так, на основании представленных индивидуальным предпринимателем документов они обратились в банк, якобы для заключения кредитного договора. При этом намерения исполнять кредитные обязательства не имели", - пояснили в прокуратуре.

В итоге обвиняемые похитили по пяти кредитным договорам 5 млн рублей.

Дело направлено в Дербентский городской суд, где оно будет рассмотрено по существу.