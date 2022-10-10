В Казахстане резко подорожал хлеб

10 окт. 9:32

По итогам сентября цена на хлеб в Казахстане подскочила на 19,4% по сравнению с прошлогодними показателями, удорожание по стране достигло 48,3%, говорят данные отчета Energyprom.kz.

"Цена на ржано-пшеничный хлеб увеличилась на 24,7%, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта – на 28,2%, на пшеничный хлеб из муки первого сорта – на 14,4%, на нарезной батон – на 28,1%", – сказано в тексте.

Как заявляют эксперты, стоимость хлеба выросла во всех регионах республики, при этом заметнее он подорожал в Улытауской (48,3%), Акмолинской (27,6%) областях и Алматы (25,8%). Наименьший годовой рост зафиксирован на севере Казахстана - 2,6%.