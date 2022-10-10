Премьер Молдавии обсудит с властями Азербайджана вопрос поставок газа

10 окт. 9:31

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обсудит в рамках визита в Баку вопросы поставок газа из Азербайджана. Об этом она заявила по прибытии в азербайджанскую столицу.

Гаврилица подчеркнула, что Молдавия заинтересована в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа, так как обеспечение энергетической безопасности – один из основных приоритетов руководства страны.

"В связи с этим мы собираемся обсудить возможность поставки азербайджанского природного газа в Молдову, зная о намерениях Азербайджанской Республики нарастить экспорт голубого топлива на западном направлении", – цитирует ее АзерТАдж.

Премьер отметила, что на фоне кризиса, с которым столкнулась Молдавия, власти страны уделяют особое внимание сотрудничеству в энергетике, поиску новых перспективных шагов взаимодействия".

Она также сообщила, что планирует поговорить с руководством Азербайджана возможность развития совместных проектов в электроэнергетике и импорт в Молдавию азербайджанских нефтепродуктов.