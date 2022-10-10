Правительство России установило контрсанкции в отношении иностранных автотранспортных компаний

10 окт. 9:24

Кабмин России ввел запрет на международные автомобильные грузоперевозки по территории страны для транспортных компаний из Евросоюза, Украины, Великобритании и Северной Ирландии и Норвегии, он начинает действовать сегодня.

Соответствующее постановление правительства запрещает осуществление международных автогрузоперевозок по России для перевозчиков, зарегистрированных в странах, ранее вводивших аналогичные ограничения против российских транспортных компаний.

Запрет действует в отношении двусторонних и транзитных перевозок, а также перевозок с территории или на территорию третьего государства.

Постановление останется в силе до 31 декабря.