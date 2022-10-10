Володин призвал помогать россиянам, возвращающимся на родину

10 окт. 8:55

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости уделять больше внимание соотечественникам, которые вернулись в Россию, а не тем, кто ее покинул.

"Правильно больше внимания уделить тем, кто приехал в нашу страну, воссоединился с Россией, кто считает ее своим домом", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале спикера ГД.

Володин также отметил, что в будущем многие уехавшие об этом будут сожалеть. "Осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придет, но будет поздно", - обратил внимание он.