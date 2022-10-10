Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

10 окт. 8:28

Накануне поздно вечером подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Загалы, Истису, Юхары Шорджа и Джил Басаркечярского района, обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, которые расположены в направлении населенных пунктов Алибайрамлы, Истису и Зейлик Кяльбаджарского района и Новоивановка Гедабекского района. Об этом информирует пресс-служба минобороны Азербайджана.

«Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», - говорится в сообщении.