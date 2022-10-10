Глава Еврокомиссии посетит Нарву

10 окт. 7:45

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит в понедельник Эстонию. Здсь она встретится с руководством республики и посетит в городе Нарва пограничный пункт на эстонско-российской границе,

В первой половине дня она встретится с премьер-министром Каей Каллас, после чего они проведут совместную пресс-конференцию, пишет Интерфакс.

Также сообщается, что состоится встреча председателя ЕК с президентом Эстонии Аларом Карисом. В заключение глава Еврокомиссии и премьер-министр Эстонии на вертолете вылетят в приграничный с Россией город Нарва, где запланировано посещение нарвского пограничного пункта.