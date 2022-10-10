Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок газа в Европу

10 окт. 7:11

Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что странам Европы придется столкнуться со значительными трудностями из-за ограничения поставок газа из России.

"Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России. Сейчас вся в Европа задается вопросом: "Как пройдет эта зима?" – сказал он встрече с членами турецкого молодежного фонда (TÜGVA) в Стамбуле. Его слова приводит агентство Anadolu.

Далее Эрдоган предположил, что у Турции не возникнет проблем с энергоресурсами этой зимой.