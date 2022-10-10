Магазины "Иль де Ботэ" возобновят работу в России

10 окт. 6:45

Магазины косметики и парфюмерии "Иль де Ботэ" возобновляют работу в России на месте торговых точек бренда Sephora. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к обеим компаниям.

Напомним, что в июле агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании сообщало о том, что французская сеть Sephora (LVMH) продаст 88 своих магазинов под брендом "Иль де Ботэ" в России местному генеральному директору. Сеть магазинов косметики Sephora пришла на российский рынок в 2016 году, купив бренд "Иль де Ботэ".