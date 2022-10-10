Помощник главы Госдепа США обсудит энергетику в ходе визита в Турцию

10 окт. 6:05

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт совершит рабочую поездку в Турцию, Румынию и Болгарию, где обсудит вопросы энергетики, в том числе "сокращение зависимости Европы" от российских энергоносителей. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Госдепартамента. Визит пройдет с 10 по 14 октября.

Уточняется, что темой турне будет «продвижение двусторонних и коммерческих взаимоотношений в сфере энергетики». «Помощник госсекретаря будет обсуждать совместные усилия, направленные на укрепление европейской энергетической безопасности, сокращение зависимости Европы от российского ископаемого топлива, а также стимулирование перехода к чистой энергетике», - говорится в сообщении ведомства.