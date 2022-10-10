Обзор СМИ Кавказа 3 - 9 октября

Северокавказские СМИ освещают ход объявленной президентом РФ частичной мобилизации. Во многих субъектах созданы штабы и межведомственные комиссии по ее организации, действуют "горячие линии", где граждане могут получить подробную информацию. Сотрудники МВД и Роскомнадзора мониторят социальных сети и СМИ, чтобы предупредить появление фейков о частичной мобилизации. Представители руководства регионов проверяют условия содержания мобилизационного контингента, находящегося в воинских частях, соединениях.

Карачаево-Черкесская газета "День республики" информирует, что мобилизованные указом главы региона получают единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. В дополнение к общему списку снаряжения и обмундирования, утвержденному Министерством обороны РФ, по поручению главы КЧР Рашида Темрезова, правительство республики приобретает теплые вещи, спальники, теплую обувь, формирует аптечки с расширенным списком наименований. За семьей каждого призванного военнослужащего будет закреплен соцработник, который будет содействовать решению бытовых и социальных вопросов.

Газета "Кабардино-Балкарская правда" пишет, что глава КБР Казбек Коков подписал указ о дополнительных региональных социальных гарантиях. Мобилизованному положена ежемесячная выплата в 25 тыс. рублей. Выплаты в случае ранения составляют от 100 до 300 тыс. рублей, в зависимости от степени тяжести, и миллион рублей в случае гибели военнослужащего.

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Как пишет газета "Дагестанская правда", до недавних пор каскад гидроэлектростанций на реке Сулак стабильно обеспечивал республику электроэнергией, но сейчас потребности в электричестве выросли, а генерация остается на том же уровне. Особенно это проявляется в зимний период, когда регион сталкивается с веерными отключениями. При этом потенциал роста получения электроэнергии за счет рек уже практически весь задействован. На стадии проектирования находятся еще одна малая гидроэлектростанция (Могохская), мощность которой меньше 50 МВт, и еще шесть типовых мини-ГЭС мощностью по 1 МВт каждая.

Однако в республике есть практически беспредельные возможности по развитию солнечной и ветровой генерации, так называемой "зеленой" энергетики. Недавно начала выдавать электричество Южно-Сухокумская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 15 МВт. В Ногайском районе проектируется Дагестанский солнечный парк суммарной мощностью примерно на 700 МВт. Для этого проекта район стал оптимальной площадкой по комплексу критериев: возможность выдачи высокой мощности, наличие пустынных земельных ресурсов и достаточно высокая инсоляция. Крупная энергетическая компания "Солар Системс" заявила, что начаты работы по проектированию Дербентской СЭС мощностью 100 МВт. Обычно, при благоприятных условиях, путь от идеи строительства СЭС до ввода ее в эксплуатацию занимает примерно два года.

Совершенно новое явление для Дагестана - ветроэнергетика. В нескольких километрах от Махачкалы проектируется построить первую ветровую электростанцию (ВЭС) мощностью 12,5 МВт. На площадке уже установлен ветроизмерительный комплекс и разрабатывается проектно-сметная документация. Кроме того, проходит первая стадия разработки более крупного проекта – Новолакской ВЭС мощностью более 150 МВт. В комплексе Махачкалинская и Новолакская ВЭС образуют Каспийский ветропарк. Специалисты рассчитывают, что его мощность ветропарка составит около 250 МВт.

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В этом году аграрии Северной Осетии достигли прогресса в производстве масличных культур. Рапса уже собрали 33 тыс. тонн, это в 13 раз больше, чем было всего в прошлом году. Удались также соя, подсолнечник, масличный лен, овощи, фрукты, сообщил в интервью газете "Северная Осетия" министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев. По данным министра, за первое полугодие этого года хозяйства приобрели в лизинг и по программе льготного инвестиционного кредитования 76 единиц сельскохозяйственной техники на 553 млн рублей. А за весь прошлый год – на 968 миллионов. Основную часть урожая соберут собственными силами. Это важно, чтобы больше средств и урожая оставалось местным производителям.

С этого года возникли проблемы с поставками семян западными фирмами. В значительной мере их заменили семена кукурузы краснодарской и пятигорской селекции. Своими силами наладили производство семян картофеля в ООО "Фат-Агро". Это предприятие поставляет семенной картофель в другие регионы РФ и за рубеж. Здесь возводится селекционный центр федерального значения, стоимость проекта – 150 млн рублей. Есть результат и в выращивании собственных семян сои, пшеницы.

В связи со снижением закупочных цен на ряд видов сельскохозяйственной продукции по сравнению с прошлогодними, государство компенсирует расходы аграриев по реализации зерновых культур – пшеницы, кукурузы, ячменя в размере 260 млн рублей. Все эти деньги будут распределены между производителями по итогам реализации ими продукции. Также ожидается субсидирование рапса и сои. Реализуется и государственная поддержка мероприятий по мелиорации. Благодаря ей за прошлый и этот годы введены в строй 5 тыс. га орошаемых земель, которые в будущем позволят снизить влияние неблагоприятных погодных условий на результаты работы земледельцев. Разработана программа развития и поддержки личных подсобных хозяйств населения.

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Газета "Ингушетия" сообщает, что в Назрани прошел VI республиканский экономический форум "Деловая Ингушетия - 2022", на котором обсуждались проблемы, возникшие в условиях внешних санкций, в частности развитие туризма, содействие занятости, поддержка МСП, расширение торговых отношений, обеспечение критического импорта и увеличение экспорта, улучшение условий для импортозамещения. На форуме продукцию представили более 100 предпринимателей из Ингушетии, субъектов СКФО и других регионов страны. Это предприятия по производству стройматериалов, обработке дерева, кожи, глины, а также работающие в сфере сельского хозяйства и туризма.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов рассказал, что инвесторы реализуют проекты на сумму 4,5 млрд рублей, создан фонд развития промышленности и решен вопрос о его капитализации уже до конца текущего года до 100 млн рублей. Введен мораторий на все проверки до конца 2022 года, кроме проверок, связанных с угрозой причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Власти заключили соглашение с ассоциацией кластеров технопарков и ОЭЗ для создания особой экономической зоны. По сравнению с 2019 годом в регионе на 12% увеличилось количество субъектов МСП, а также повысилась доля занятых на субъектах МСП в общей численности занятого населения, что отмечено Национальным рейтингом состояния инвестиционного климата за 2021 год АНО "Агентство стратегических инициатив".

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Подниматься на канатных дорогах курорта "Эльбрус" теперь можно без одноразовых пластиковых карт. На самую высокогорную смотровую площадку страны туристы могут попасть по QR-коду на экране смартфона или печатном чеке. Опция доступна тем, кто приехал с туристическими целями и покупает билет на один подъем и спуск до станции Гарабаши.

При покупке туристического билета в кассе гость получит чек с кодом, чтобы отсканировать при проходе через турникет как на подъем, так и на спуск. При оформлении билета на сайте код придет на электронный адрес. При покупке онлайн действует постоянная скидка в 5%. "Коды позволят заметно сократить оборот одноразовых пластиковых карт на курорте. Запустили эту опцию именно для туристов, так как горнолыжникам все же удобнее пользоваться многоразовой смарт-картой, которая не размокает при катании и которую можно пополнять неограниченное число раз и таким образом пользоваться ею не один сезон. QR-коды для туристических подъемов уже работают на "Архызе", постепенно будем распространять их на всех курортах под управлением Кавказ.РФ", – рассказал газете "Кабардино-Балкарская правда" генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

В 2016 году управляющая компания Кавказ.РФ построила на Эльбрусе самую высокогорную зону катания в стране – верхняя станция канатных дорог курорта находится на отметке 3847 метров над уровнем моря. Всего гостям доступно 17 км трасс. Здесь самый продолжительный горнолыжный сезон в стране – в среднем с конца ноября до начала июня. Традиционно на трассах курорта тренируются горнолыжные сборные страны. Летом курорт привлекает любителей трекинга, альпинистов, восходителей.