СМИ: ЕК готовит закон о передаче замороженных активов на восстановление Украины

9 окт. 21:59

Еврокомиссия разрабатывает законопроект, который дал бы возможность арестовывать активы, оказавшиеся под санкциями против России, и направлять их на восстановление Украины, пишет агентство Bloomberg.

В сообщении говорится, что по действующим правилам подпадающие под рестрикции активы заморожены, так что их использование или отчуждение становятся затруднительными.

Легальная возможность ареста активов, которые находятся под рестрикциями ЕС, позволит потратить их на восстановление Украины.

Агентство уточняет, что Еврокомиссия планирует увеличить полномочия стран ЕС по аресту подпадающих под рестрикции активов, расширив перечень преступлений, в который уже входят отмывание денег и коррупция, пунктом о нарушении санкций ЕС.