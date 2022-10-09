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Песков: предложений от Турции о помощи в переговорах РФ и стран Запада по Украине не поступало

Песков: предложений от Турции о помощи в переговорах РФ и стран Запада по Украине не поступало

У Кремля нет сведений об инициативе Турции по организации переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией по Украине - официальных предложений от Анкары не поступало, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос "Интерфакс".

Напомним, газета Milliyet сообщила, что турецкая сторона готова организовать переговоры РФ с 4 западными странами по украинской проблематике, план уже направлен в Вашингтон, первая реакция оттуда - якобы "очень позитивная".

Позже председатель Объединенного парламентского комитета Турция-ЕС Исмаил Эмрах Карайель уточнил, что переговоры могут быть проведены в Стамбуле.

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