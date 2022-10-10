Итальянский оперный певец Алессандро Сафина даст концерт в Тбилиси

10 окт. 5:35

Итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина 1 декабря выступит на сцене Тбилисского концертного зала в сопровождении симфонического оркестра.

Всемирно известный итальянский тенор исполнит новые композиции и популярные хиты, которые принесли артисту известность.

Сафина прославился на весь мир благодаря своему неповторимому голосу, обаянию и творческой смелости. Он добился больших успехов в Нидерландах. Сингл Luna из альбома Insieme a te продержался на вершине голландских чартов 14 недель. Сам альбом стал четырежды платиновым и был выпущен еще в трех десятках стран, - передает Sputnik Грузия.

Алессандро Сафина увлекся музыкой еще в детстве. В 17 лет он поступил во Флорентийскую консерваторию, а через несколько лет уже был солистом лучших музыкальных театров Европы. Сафина исполнил потрясающие дуэты с Сарой Брайтман, Элтоном Джоном, Барбарой Хендрикс и другими.

Он снимается в кино и участвует в записи саундтреков к фильмам, в том числе к "Мулен Руж" База Лурмана.