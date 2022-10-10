Аэропорт Грозного обновят к 2024 году

10 окт. 3:29

Основные работы по строительству новой взлетной полосы и международного терминала в аэропорту Грозного должны быть завершены в 2024 году, сообщил по итогам поездки в Грозный вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Я удовлетворен разворотом хода стройки. Буквально недавно только контракт был заключен. Сегодня вижу, что работы развернуты, и вижу хороший темп. Считаю, что нужно поставить задачу к 2024 году основные работы заканчивать. Может, какие-то перейдут на 2025 год", - цитирует Хуснуллина сайт кабмина.

В аэропорту планируется строительство новых сооружений аэровокзального комплекса, расположенных в свободной от застройки западной части территории аэропорта. В частности, предусмотрено строительство аэровокзала общей площадью 40,045 тыс кв м, здания службы наземного обслуживания воздушных судов, а также производственных и вспомогательных объектов и коммуникаций для обеспечения работы пассажирского терминала. Кроме того, будет построен новый участок дороги, который свяжет терминал с существующим зданием.

Строящийся терминал будет иметь форму полумесяца. Общая стоимость проекта составит около 15,5 млрд рублей.