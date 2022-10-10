Фестиваль искусства "Золотая муза" пройдет в Тбилиси

10 окт. 1:23

VIII Международный фестиваль-конкурс искусства имени скульптора Мераба Бердзенишвили "Золотая муза" состоится в Тбилиси 22-23 октября, сказано в сообщении организаторов.

К участию в нем приглашаются представители различных музыкальных, художественных студий, вокалисты, инструменталисты и индивидуальные исполнители. Они могут выступить в трех категориях: эстрадное и классическое направление, а также живопись.

Опытное жюри выберет победителей, которые получат возможность принять участие в международных конкурсах с полным финансированием. Кроме того, все участники конкурса получат международный диплом.

Зарегистрироваться можно до 15 октября, передает Sputnik Грузия.