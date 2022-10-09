В Дагестане появятся заводы по производству стройматериалов

9 окт. 23:36

Комплекс предприятий по производству стройматериалов появится в Дагестане, предусмотрено создание более 200 рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства республики.

Об инвестиционном проекте по строительству индустриального комплекса "Каспийск" предприятия ООО "Капитал Инвест-Пром" на заседании Кабмина Дагестана рассказал глава Агентства по предпринимательству и инвестициям Артем Хрюкин.

Он заявил, что общий объем инвестиций в строительство комплекса заводов по производству стройматериалов составил 1 млрд 719 млн рублей. Предполагается создание 236 рабочих мест, на сегодня создано 15.