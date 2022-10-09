До конца года на Транскаме обновят противолавинную галерею

9 окт. 21:17

Уже до конца текущего 2022 года дорожные власти обновят противолавинную галерею у границы России и Южной Осетии, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"На 80% выполнен капитальный ремонт искусственного сооружения длиной более 800 м и высотой 4,5 м на лавиноопасном участке федеральной автодороги А-164 "Транскам" в Республике Северная Осетия - Алания (90-й км)", - цитирует сообщение ТАСС.

В галерее будет оборудована вентиляция, средства автоматики и противопожарная сигнализация, здесь установят телефонную связь для оперативных звонков в круглосуточный диспетчерский пункт управления, а также отремонтируют инженерные системы, видеонаблюдение, нанесут разметку из термопластика и устроят очистные сооружения.

Напомним, ежедневно по Транскаму - единственному маршруту в Южную Осетию - проезжает около 8 тыс автомобилей.