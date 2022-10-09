Закон "О деолигархизации" внесут завтра в парламент Грузии

9 окт. 20:41

Законопроект "О деолигархизации" предполагается внести завтра в ходе заседания бюро парламента Грузии.

Деолигархизация - одно из 12 условий Еврокомиссии для получения статуса страны-кандидата в Евросоюзе.

В основу законопроекта лег аналогичный украинский закон, передает "Новости-Грузия".

Олигарх определяется как лицо, которое имеет значительный экономический и политический вес в жизни страны и соответствует минимум трем из четырех критериев: участие в политической жизни; значительное влияние на СМИ; он конечный бенефициар компании, занимающей доминирующее место на рынке; размер его имущества и имущества компаний в миллион раз больше прожиточного минимума.

Из законопроекта следует, что в Грузии составят "реестр олигархов", участники которого попадут под ряд ограничений, прежде всего связанных с финансовой поддержкой политических партий и акций.

Спустя 10 лет закон "О деолигархизации" утратит силу.