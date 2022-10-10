Туристы из Испании и Франции атакуют Египет

Туристы из Испании и Франции чаще всех остальных европейцев приезжают отдыхать в Египет. США также вносят свой вклад в растущий спрос. Прогнозируется, что туризм в Луксоре и Асуане начнет процветать со второй половины этого месяца, когда Япония, Южная Корея и Индия начнут выполнять рейсы в Луксор, пишет Arab News.

"Испанские туристические компании в настоящее время совершают около 48 поездок в месяц в Луксор. Значительно увеличился поток туристов из Франции, и то же самое можно сказать о входящих поездках из США. Процент подтвержденных бронирований этой зимой выше, чем за последние два года", - говорит глава комитета по маркетингу культурного туризма в Министерстве туризма Египта Мохамед Отман.

"Увеличение числа туристов в Луксоре и Асуане, которые расположены на юге Египта, связано с тем, что там температура выше, чем в европейских странах. Еще один фактор заключается в том, что этот период является началом учебного года, поэтому египетские туристы эти два древние города практически не ездят отсутствует", говорит эксперт по туризму Май Сайед.

Ожидается, что министр туризма и древностей Ахмед Исса проведет встречу с инвесторами в Луксоре в присутствии губернатора Мостафы Эльхама в рамках своего визита для участия в показе мод в храме Хатшепсут. Он обсудит подготовку к зимнему туризму и способы увеличения числа посетителей.

Сейчас власти разрабатывают национальную стратегию развития туризма, которая будет запущена в первом квартале 2023 года. Она направлена на увеличение туристического потока, в частности, в Луксор и Асуан, с 25% до 30% в год.