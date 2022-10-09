В Карабахе разброд, а в Армении – подготовка к миру?

В Карабахе вновь неспокойно. Эхо пражского саммита "европейского сообщества", где при посредничестве Эммануэля Макрона и Шарля Мишеля прошли многочасовые переговоры между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, докатилось до сепаратистского региона: вести из чешской столицы о готовности Баку и Еревана признать друг друга в границах республик, в которых их принимали в ООН, не на шутку встревожили карабахских сепаратистов.

Сотни жителей Ханкенди собрались 8 октября в центре города, чтобы выступить против любых уступок властей Армении в вопросе "субъектности" Карабаха. Карабахские армяне опасаются, что Никол Пашинян, заявляющий о готовности признания территориальной целостности Азербайджана, окончательно признает его территорией Карабах со всеми вытекающими для оккупационного проекта под названием "НКР" фатальными последствиями. Впрочем, с лидером сепаратистов Араиком Арутюняном протестующие встретиться так и не смогли по причине отсутствия последнего в городе, а потому было решено продолжить митинг на следующий день. Позднее стало известно, что Арутюнян в срочном порядке вылетел со своими помощниками в Ереван, чтобы обсудить дальнейшую судьбу непризнанного образования.

Между тем, в Ереване политическая элита уже открытым текстом анонсирует, что пути армян Карабаха и Армении отныне расходятся. Так, глава комиссии парламента Армении по внешним связям, депутат от фракции власти "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян заявил, что вследствие 44-дневной войны у Армении более нет возможностей и ресурсов для обеспечения "прав и свобод народа Карабаха, в том числе, безопасности". По его словам, "прискорбно изменились объективные реалии".

Сам Никол Пашинян, выступая на днях с парламентской трибуны, также практически открыто признал Карабах частью Азербайджана, возложив ответственность за это на своих предшественников во власти: "Республика Армения признала Карабах частью Азербайджана и осуществила это под руководством Вартана Осканяна (министр иностранных дел Армении в 1998-2008 годах, - ред.), потому что в тот момент, когда Армения приняла Мадридские принципы в качестве основы для переговоров, с этого момента она признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Более того, Вардан Осканян был тем, кто публично признал Армению оккупантом", - заявил Пашинян.

Несмотря на нервозность карабахских армян в связи со сложившейся атмосферой неопределенности, а также звучащие из Еревана высказывания, сигнализирующие о якобы готовности Армении к отказу от территориальных притязаний к Баку, ситуация до сих пор остается неоднозначной.

Во-первых, пока не были обнародованы все детали проекта армянского госбюджета на 2023 год. По логике вещей, официальный Ереван, если он действительно искренен в своих высказываниях, должен полностью отказаться от финансирования сепаратистских структур на территории Азербайджана. Ведь невозможно всерьез говорить о признании территориальной целостности соседнего государства, одновременно финансируя "армию" непризнанного сепаратистского образования на его территории.

Во-вторых, Армения должна обновить свою военную доктрину, поскольку в нынешней ее редакции от 2007 года черным по белому указывается, что Армения является гарантом безопасности "Нагорно-Карабахской Республики". Разговоры о том, что армянская военная доктрина устарела и не соответствует современным требованиям и вызовам, ведутся с момента окончания карабахской войны 2020 года, однако до сих пор практических шагов для ее изменения предпринято не было. Более того, до сих пор не был до конца осуществлен вывод ВС Армении с территории Азербайджана, что было отмечено президентом Ильхамом Алиевым в ходе его недавнего интервью азербайджанским телеканалам.

В-третьих, отсылка в Конституции Армении к Декларации независимости, в преамбуле которой говорится об "объединении Армении и Карабаха", также ставит под сомнение искренность армянских намерений в вопросе достижения мира с Азербайджаном.

Этот список "нестыковок" между показательно миролюбивой риторикой официальных властей Армении и их реальными действиями можно продолжать долго, однако наиболее важные пункты были указаны выше. Если официальный Ереван в самом скором времени не начнет предпринимать реальные шаги по их исправлению (например, не прекратит или значительно не сократит финансирование "НКР"), то раунд переговоров в Праге и достигнутые там договоренности можно будет официально считать провалившимися. И большой вопрос, проявит ли вновь Баку в таком случае былые выдержку и терпение, или же начнет продвигать свою повестку в одностороннем порядке.