Жителей Центральной России ждет неделя золотой осени

9 окт. 20:12

Золотая осень в Центральной России растянется еще на неделю, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предстоящая неделя в Центральной России будет характеризоваться довольно комфортными погодными условиями для середины октября, когда происходит очередная смена подсезонов - от золотой осени к осени глубокой. После кратковременных дождей, которые пройдут в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, атмосфера стабилизируется. Связано это с приходом с запада антициклона, который удержит свои позиции до субботы, а жители региона все это время будут наслаждаться классической золотой осенью", - цитирует его РИА Новости.

Солнечные дни будут чередоваться с облачными, при этом осадки маловероятны. Ветер будет слабым, по утрам будет прохладно, возможны очаговые туманы при минимальной температуре от нуля до пяти градусов, местами возможны заморозки, а днем воздух будет прогреваться от 8 до 13 градусов тепла. И только в воскресенье, с приближением атлантического циклона, начнутся дожди.

Но и это пока не станет прологом погружения в глубокую осень: подсезон золотой осени будет продлен еще как минимум на неделю, добавил синоптик.