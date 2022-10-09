Эрдоган: Турция полностью готова к зиме, но...

9 окт. 19:55

Турция на сто процентов готова к зимнему периоду, есть только одна проблема - доставка газа жителям страны по доступной цене, такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, все приготовления к холодному периоду в Турции завершены.

"Наша проблема заключается в том, как доставить природный газ нашим гражданам по более доступным ценам", - цитирует его телеканал NTV.

Глава государства заверил, что власти делают все возможное - так, в будущем они планируют поднять минимальную заработную плату.