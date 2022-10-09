Рабочие уложили первый километр крупнейшего водовода "Чиркей - Буйнакск" в Дагестане

9 окт. 19:24

Первый километр крупнейшего водовода "Чиркей - Буйнакск" проложен в Дагестане, передает пресс-служба регионального Минстроя.

"Проект достаточно материалоемкий, 80% стоимости проекта составляют трубы и комплектующие. Строители уже проложили первый километр чугунных труб из 32 запланированных, определили место водозабора на Чиркейском водохранилище и установили 87 колодцев по пути прохождения водовода", - пояснили в ведомстве.

Объект строится в рамках федерального проекта "Чистая вода", на него выделено 1,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что водовод будет достроен к концу следующего года.