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Рабочие уложили первый километр крупнейшего водовода "Чиркей - Буйнакск" в Дагестане

Рабочие уложили первый километр крупнейшего водовода &quot;Чиркей - Буйнакск&quot; в Дагестане

Первый километр крупнейшего водовода "Чиркей - Буйнакск" проложен в Дагестане, передает пресс-служба регионального Минстроя.

"Проект достаточно материалоемкий, 80% стоимости проекта составляют трубы и комплектующие. Строители уже проложили первый километр чугунных труб из 32 запланированных, определили место водозабора на Чиркейском водохранилище и установили 87 колодцев по пути прохождения водовода", - пояснили в ведомстве.

Объект строится в рамках федерального проекта "Чистая вода", на него выделено 1,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что водовод будет достроен к концу следующего года.

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