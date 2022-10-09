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Макрон в ближайшее время совершит визит в Турцию

Макрон в ближайшее время совершит визит в Турцию

Французский президент Эммануэль Макрон в ближайшее время может приехать в Турцию с визитом, рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы скоординируем усилия с главой МИД Франции, чтобы визит состоялся в ближайшее время", - цитирует его Anadolu.

Министр уточнил, что визит Макрона состоится по приглашению турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана.

Примерные сроки Чавушоглу не озвучил.

Напомним, Эрдоган и Макрон встречались 6 октября в Праге "на полях" первой встречи Европейского политического сообщества.

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