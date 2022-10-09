Россия готовится к разработке шести нефтяных и двух газовых месторождений в Иране

9 окт. 18:54

Россия планирует провести разработку шести нефтяных и двух газовых иранских месторождений, рассказал заместитель министра нефти Ирана Ахмед Асадзаде.

"Одним из вопросов, которые мы обсуждали с представителями РФ на полях Каспийского экономического форума, было ускорение реализации соглашения с компанией "Газпром", - приводит его слова иранское агентство Mehr.

Асадзаде уточнил, что российская сторона готовит комплексный план по разработке шести нефтяных и двух газовых месторождений, расположенных на территории Ирана. Он выразил надежду, что соответствующее соглашение будет подписано в этом году.

Напомним, в четверг в кабмине РФ заявили по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с министром нефти ИРИ Джавадом Оуджи, что стороны ведут переговоры по ряду совместных проектов, в том числе в нефтегазовой отрасли.