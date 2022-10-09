Названо возможное место потенциальных переговоров между Россией и 4 странами Запада

9 окт. 18:16

Переговоры между Россией и четырьмя странами Запада могут пройти в Стамбуле, рассказал председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаил Эмрах Карайель.

Ранее колумнист газеты Milliyet Озай Шендир сообщил, что Анкара планирует организовать переговоры Москвы и Вашингтона, Парижа, Берлина и Лондона, соответствующее предложение уже направлено США по дипломатическим каналам.

Карайель заявил, что Турция предпринимает усилия, чтобы выступать посредником между Россией и Западом, в частност, он напомнил об удачной продуктовой сделке. Чиновник пояснил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган стремится снизить напряженность в регионе и решить ряд международных проблем.

"Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул - конечно, в случае согласия сторон. Стамбул может стать приемлемым для всех сторон местом", - цитирует Карайеля РИА Новости.