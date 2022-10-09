США не видят признаков готовности России к использованию ядерного оружия

9 окт. 17:55

Американская сторона не видит никаких признаков готовности РФ к использованию ядерного оружия, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Нет каких-либо новых разведывательных данных или признаков того, что [президент России Владимир] Путин принял решение использовать ядерное оружие. Честно говоря, нет никаких свидетельств того, что он принял такое решение", - цитирует его ТАСС.

По словам чиновника, США вместе с союзниками ведут "самый тщательный мониторинг".

Кирби добавил, что на данный момент нет никаких оснований менять уровень готовности американских сил стратегического сдерживания.