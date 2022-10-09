ОАЭ могут помочь Азербайджану в разминировании освобожденных земель

9 окт. 17:39

Объединенные Арабские Эмираты могут оказать помощь Азербайджану в разминировании освобожденных территорий, этот вопрос обсуждался на встреч посла АР в ОАЭ Махира Алиева с начальником отдела внешней помощи МИД и международного сотрудничества Рашидом Мохаммедом Аль-Хемейри.

Азербайджанский дипломат подробно рассказал об освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации, разрушениях, причиненных армянской стороной во время оккупации, и провокациях против АР в прошлом месяце. Было обращено особое внимание на то, что территории Азербайджана были заминированы Арменией как в годы оккупации, так и после Отечественной войны, большое количество азербайджанских военнослужащих и мирных жителей погибли, подорвавшись на минах.

Махир Алиев указал, что в данный момент на освобожденных от оккупации территориях идут масштабные строительные работы, на национальном уровне планируется возвращение на родные земли тысяч азербайджанских граждан, вынужденно переселенных в результате агрессии Армении. Но мины на освобожденных землях являются главным препятствием здесь. В ходе встречи был также представлен доклад "Деятельность по разминированию в Азербайджане: приоритеты и потребности".

До сведения Аль-Хемейри было доведено, что для разминирования азербайджанских территорий необходима международная поддержка - финансовая, техническая и иная помощь в этом направлении предотвратит новые человеческие жертвы и ускорит возвращение бывших вынужденных переселенцев в свои дома.

Официальный представитель ОАЭ поблагодарил за детальную информацию, выразил удовлетворение развитием двусторонних отношений в последние годы, отметил тесные братские отношения между народами и руководителями Азербайджана и ОАЭ.

По его словам, вопрос оказания возможной поддержки Азербайджану рассматривается, результат будет доведен до сведения Баку в ближайшее время.